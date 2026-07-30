La UEFA amenazó con dejar de participar en las competiciones organizadas por la FIFA

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol volvió a pronunciarse en contra de la iniciativa de la Federación Internacional de Fútbol Asociado de integrar inversionistas privados en la Copa del Mundo.

La entidad del continente europeo lo expresó a través de un comunicado oficial y amenazó que, mientras el proyecto siga en pie, en común acuerdo con las 55 federaciones que la integran, dejará de participar en toda competencia organizada por la FIFA.

En el mensaje, expresa el rechazo de forma “unánime e inequívoca” a la propuesta de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones realizadas por la casa madre del fútbol a inversores privados.

En este sentido, exige que la máxima competencia del fútbol a nivel de selecciones nacionales no se puede considerar un “producto” y ninguna parte de ella debería entregarse a los “inversores privados”. “La Copa del Mundo no está en venta”, sentenció.