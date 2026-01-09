La UE aprobó el acuerdo de libre comercio con el Mercosur tras 25 años de negociaciones

Luego de 25 años de negociaciones, la Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo con el Mercosur, lo que allana el camino a la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo, con varias cláusulas diseñadas para calmar la oposición de los agricultores europeos. El analista y consultor en negocios internacionales Marcelo Elizondo en diálogo con el equipo de Creer o Reventar dio su opinión acerca de esta noticia y analizó cuáles pueden ser las ventajas para el país.

"El acuerdo es una buena noticia, fue amplio y complejo. El mercado europeo no es sencillo porque está muy regulado, con muchas pautas no arancelarias. Pero la reducción arancelaria y la apertura, genera el área de liber comercio geógraficamente más amplia del mundo y eso es una gran oportunidad", expresó.

Elizondo explicó los motivos por los cuales este acuerdo tardó tanto: "Hubo varias etapas, Argentina por ejemplo con la presidencia de Alberto Fernández estaba en contra. Parece que se han formado las voluntades políticas ahora. La UE es un complejo de 27 países, en el que para tomar decisiones se requieren mayorías especiales; y el Mercosur requiere decisiones por consenso. Ahora parece que se han logrado".

"Es una apertura comercial importante, hoy le vendemos 9 mil millones de dólares pero podríamos venderle 30 % más. Entramos con productos de orígen agro industrial o agro productivo. Esto incentiva además inversiones europeas entre nuestros agentes económicos: los agro alimentos, los minerales y la energía", agregó el analista.