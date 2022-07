La tv con la que crecimos: Programas de chimentos

Si sos millennial seguro los programas de chimentos tuvieron algo que ver en tu formación, ya sea si la jugabas de intelectual y los odiabas o si pasabas todo el verano siguiendo los dramas de la temporada. Los móviles abandonados en Intrusos, el trencito de Susana Roccasalvo y Carlos Monti, Guido Suller con Polino en Zap Tv, Desmayos en vivo y test de embarazo, era el universo donde todo podía pasar y parecía que no había límites.

En este programa Ivana arrancó el #QueridoDiario con la pregunta "¿para qué sirven los chimentos?" y la verdad que no sabemos pero cómo entretienen. En la apertura Ivana y Sol hablaron de "El poder del secreto en tus manos", o sea los chismes, que sin dudas son más divertidos cuando conocemos a las personas implicadas.

Por suerte invitamos a alguien que sabe un montón sobre el tema, la periodista Juanita Groisman, que nos tiró una máxima atrás de otra: "Todo confluye en Pampita" "Rest in peace doña rosa ahora los espectadores estamos en twitter" "El prestigio no es para Tinelli debería rendirse ante lo bizarro" y finalmente "Eminem sería un buen argentino". Quizás lo más lindo de los chimentos sea que no hay que saber casi nada para opinar y que las temáticas siempre son cosas que le pasan a todo el mundo y generan una sensación de que al famose en cuestión le pasa lo mismo que a mi.

Ser Millennials Hoy con Ivana Szerman y Sol Garnica, miércoles de 20 a 21hs

