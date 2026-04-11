La Trova Rosarina prepara los festejos por sus 45 años

En el programa número 433, la cantante y conductora conversó con Jorge Fandermole, Ruben Goldín, Adrián Abonizio y con Fabián Gallardo.

En la charla, cada uno de ellos contó particularidades y detalles de esta celebración que prepara La Trova Rosarina en la histórica Trastienda, de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 30 de abril.

“Estas son cosas que se le van ocurriendo a Lito Vitale, que es un gran generador de ideas y que las lleva adelante”, dijo Fandermole.

“Nosotros estamos felices de volver a encontrarnos y volver a subirnos juntos a un escenario”, agregó.

Estos encuentros “son como los eclipses, se dan de vez en cuando, hay que aprovechar”, dice Adrián, “todos dependemos de todos, es una sociedad extraordinaria”.

Hace 45 años, Juan Baglietto, Silvina Garré, Rubén Goldín, Jorge Fandermole, Adrián Abonizio y Fabián Gallardo se presentaban por primera vez en Buenos Aires.

De la mano del maestro Lito Vitale, gran referente de la música de aquella época y de hoy, celebrarán la música, la vida y este nuevo encuentro con las canciones y las voces para volver a emocionar.