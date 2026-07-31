"La tristeza que se vive hoy en Venezuela es impresionante"

María Pacheco es licenciada en psicología y forma parte del Comité Técnico de PSICOVEN Psicólogos Venezolanos en Argentina.

En diálogo con Hernán Mundo en Segundo Round habló de la asistencia psicológica brindada a familiares y amigos de las víctimas de los terremotos en venezuela

“Atendimos más de 200 casos, los primeros días las solicitudes eran abrumadoras y hoy por hoy no son tantos casos pero la atención es permanente”.

En el transcurso de la charla la licenciada recuerda que un aspecto difícil de sobrellevar tiene que ver con el dolor de no haber encontrado a sus familiares en medio del devastador panorama que se vive en algunos sectores.

Hay gente en Venezuela que sigue buscando cuerpos entre los escombros y la tristeza que se ve en todos lados es impresionante.