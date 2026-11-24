Lo hizo con la moto que habitualmente usa para hacer delivery, desde San Miguel, provincia de Buenos Aires hasta Barranquilla, para ver al equipo xeneize en la final de la Copa Sudamericana. Nora Briozzo, en 100% Nora, conversó con él sobre este sueño.

“La idea era viajar en avión pero no se pudo por los precios”, contó.

En el camino, Pablo Barrionuevo recibió ayuda de consulados en Quito y Colombia, y destacó el apoyo de la comunidad boquense en cada país que atravesó.

El capitán de Boca, Leandro Paredes, se enteró del viaje de Pablo a través de redes sociales e hizo posible que presenciara la final.