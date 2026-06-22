La 'Trágica' de Malher por la Sinfónica Nacional

Continúa la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad. En esta ocasión, con la dirección de Emmanuel Siffert, la orquesta interpretará la Sinfonía n.º 6 en la menor, 'Trágica' de Gustav Mahler, compuesta a comienzos del siglo XX y estrenada en 1906.

La cita es este viernes 26 de junio a las 20, como dijimos, en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad.

Como siempre la actividad es gratuita y requiere entradas. La reserva previa se podrá gestionar de manera virtual aquí a partir de dos días antes del día de la actividad correspondiente, a las 14 horas.