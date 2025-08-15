Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y también los casos criminales más emblemáticos y sus respectivas investigaciones judiciales.

En esta emisión, abordan el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 a las 8.30 cuando un tren perteneciente a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA) impactó contra el parachoques del andén en la plataforma n°2 de la estación de Once, en el centro de la ciudad.

La tragedia dejó un saldo de 52 muertes -contando una mujer que estaba embarazada– y más de 780 heridos.

22 personas fueron condenadas a prisión incluyendo Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, ex secretarios de Transporte, Julio de Vido, exministro de Planificación, y Marcos Córdoba, el maquinista.

Ecos criminales conversó con María Luján Rey, mamá de Lucas Menghini Rey, quien murió en el accidente.

Agradeció “que hagamos este ejercicio de memoria porque siento que no terminamos de aprender”, dijo.

“La tragedia de Once es producto de la corrupción y hoy vemos que la corrupción sigue matando y nos atraviesa de manera transversal”, lamentó.

“Hicimos mucho, demostramos que la justicia cuando quiere puede, pero creo que nos falta un montón”, admitió.

También, Lourdes y Andrea dialogaron con el fiscal Fernando Arrigo, a cargo de la investigación por la tragedia de Once, sobre el relevamiento de las pruebas y el proceso judicial.