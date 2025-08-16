La tragedia de Cromañón

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y también los casos criminales más emblemáticos y sus respectivas investigaciones judiciales.

La noche del 30 de diciembre de 2004, la banda de rock nacional Callejeros realizó un recital en la discoteca República Cromañón, del barrio porteño de Once, que terminó en un devastador incendio.

Producto del fuego iniciado por una bengala, que consumió la decoración y el techo del lugar, y el incumplimiento de las medidas de seguridad para un evento de tal magnitud, 194 personas murieron y más de 1400 resultaron heridas.

Entre los condenados se encuentran los dueños y responsables del boliche, cuya cara visible era el reconocido empresario Omar Chabán; la banda Callejeros, con Patricio “Pato” Fontanet a la cabeza y Aníbal Ibarra, por entonces jefe de Gobierno porteño, cómo máxima autoridad.

También hubo condenas a bomberos e inspectores, por las coimas y la omisión de los deberes de funcionario público.

Ecos criminales conversó con el Doctor Jorge López Lecube, fiscal del juicio, sobre el desarrollo de las audiencias que tuvo, dijo, “una carga emotiva muy grande” dada la magnitud de la tragedia.

También, hizo referencia a las “irregularidades” que registraba el local y que logró demostrar la fiscalía en el marco del proceso judicial.

Por otro lado, Lourdes y Andrea dialogaron con Diego Cocuzza, sobreviviente y miembro de la Asociación No nos cuenten Cromañón.

“Chabán sabía lo que podía pasar”, sostuvo y agregó “Cromañón pasó porque hubo corrupción del Estado”.