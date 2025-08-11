La tragedia de Austral en Fray Bentos

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan los temas policiales de la semana y también los casos criminales más emblemáticos y sus respectivas investigaciones judiciales.

En esta oportunidad, traen el recuerdo sobre la caída del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas de Austral en tierra uruguaya, ocurrido el 10 de octubre de 1997 que dejó 74 personas fallecidas.

Fue la máxima catástrofe de la aeronáutica argentina y estuvo envuelta en irregularidades por las que no hubo condenados y los 34 imputados fueron absueltos.

Ecos criminales conversó con el piloto, actor, director y productor de cine, Enrique Piñeyro quien investigó la tragedia.

Para el también médico aeronáutico “con toda certeza se pudo haber evitado” el hecho y lo consideró resultado del “descalabro que se vivía en esa época en la que no había controles”, entre otras cuestiones.

Además, consideró que la investigación estuvo “fallada intencionalmente por el juez”.

También, Ecos criminales dialogó con uno de los abogados de la querella, Norberto Caputo, quien representó a familiares de la tragedia.

A casi 28 años del hecho, consideró que “el padecimiento es doble, familiar y profesional” y lamentó “lo vergonzoso e indignante” del proceso judicial.