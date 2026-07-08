La titular del FMI visitará la Argentina por primera vez

Kristalina Georgieva, visitará el país a fines de julio, tras una invitación del presidente Javier Milei.

La noticia fue confirmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó la "excelente relación y el diálogo constructivo" con el organismo.

“Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien visitará nuestro paìs invitada por el presidente Milei. Su visita se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo de este gobierno con el organismo, en el marco del exitoso programa económico en curso, y permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico”, subrayó Caputo en su cuenta de X.

El último encuentro entre ambos fue en abril, en Washington, durante las negociaciones por la segunda revisión del acuerdo con el FMI, que permitió destrabar un desembolso de 1.000 millones de dólares para la Argentina.