“La temática animal requiere una nueva estructura mental”

“Lo que hacemos es formar, capacitar y adentrarnos en la temática animal desde lo legal, y a medida que crecimos en esta tarea empezamos a trabajar interdisciplinariamente porque es fundamental para interpretar a un animal no humano. Todos los casos que se ven diariamente los analizamos en jornadas de capacitación y se invita a los mismos jueces y fiscales para que nos cuenten porqué se tomaron determinadas decisiones. Capacitar, formar y comprender que los animales no son cosas es fundamental y eso está cambiando progresivamente, estamos evolucionando en el respeto hacia los animales y se vislumbran situaciones que tienen que ver con los maltratos que sufren estos seres indefensos y eso muchas veces se traslada a personas vulnerables. La temática animal es muy compleja, es transversal, es muy nueva y requiere de un cambio en la estructura mental de las personas”, afirmó la directora del Instituto de Derechos de Animales de la Asociación de Abogados de San Martín de Bs. As.

