La tasa de homicidios cayó a mínimos históricos

El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó los datos preliminares de criminalidad correspondientes a 2025.

Anunció que la Argentina alcanzó una de las tasas de homicidios más bajas de los últimos años, junto con una marcada reducción en los delitos contra la propiedad.

En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que la tasa de homicidios dolosos descendió a 3,7 muertes cada 100 mil habitantes, lo que consolida una tendencia a la baja iniciada en 2024.

Según precisó, la reducción acumulada desde 2023 equivale a 342 homicidios menos en todo el país. “Cada vida que se salva es un dato central”, remarcó la funcionaria.

Monteoliva explicó que el descenso representa una baja interanual del 5,6% y una reducción del 17% en los últimos dos años. En términos absolutos, los homicidios pasaron de 2.047 casos en 2023 a 1.705 en 2025, cifras que ubican al período entre los más bajos registrados desde el inicio de la serie estadística nacional.

Desde la cartera señalaron que cerca del 70% de la mejora se explica por la implementación del Plan 90-10, orientado a concentrar recursos en los municipios con mayor nivel de violencia.

Como resultado, el área territorial donde se concentra la mayor cantidad de homicidios se redujo y pasó de 193 municipios en 2023 a 180 en 2025.

También destacó los resultados del Plan Bandera en Rosario, donde la intervención federal permitió una reducción del 22% de los homicidios respecto de 2024, y una baja acumulada del 70% en los primeros dos años de aplicación, según datos oficiales.

En cuanto a los delitos contra la propiedad, el informe preliminar indicó una caída del 20,8% en los robos simples y agravados, con una tasa de 798 hechos cada 100 mil habitantes, frente a los 1.007 registrados en 2024.

“La reducción es homogénea en todas las jurisdicciones y no hay provincias con aumentos”, subrayó Monteoliva.

Finalmente, la funcionaria señaló que los datos corresponden a estadísticas preliminares y que el informe definitivo del Sistema Nacional de Información Criminal será presentado en marzo.

No obstante, afirmó que los indicadores muestran una mejora sostenida en materia de seguridad.