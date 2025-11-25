La talentosa Bárbara Becker, en RAE

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, recibimos la visita de Bárbara Becker, cantautora, actriz y creadora de contenidos.

Artista integral por definición, Bárbara combina sensibilidad musical, una fuerte presencia escénica y una autenticidad que atraviesa cada una de sus propuestas.

Su obra dialoga con la emocionalidad contemporánea y ofrece una experiencia viva, lúdica y transformadora.

Desde sus primeros pasos hasta hoy, ha construido una trayectoria en expansión permanente.

En mayo de 2022, debutó como cantautora en el emblemático Teatro Gran Rex, donde fue telonera de Agarrate Catalina. Un año más tarde lanzó su primer single y videoclip, “Habitar En Mí”, con el que marcó su ingreso formal en la escena musical.

Durante 2024, Bárbara publicó su segundo EP, “Jungla”, un trabajo que profundiza su búsqueda estética y emocional.

Ese mismo año lo presentó en Niceto Club, como banda soporte de Emi, consolidando un camino artístico que crece con cada paso.

En su visita a RAE, compartió reflexiones sobre su proceso creativo, su mirada sobre el arte y los proyectos que se vienen.