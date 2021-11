"La suba no viene de los frigoríficos, viene de los productores del campo"

DESCARGAR

Con relación a las versiones de un fuerte aumento de precios en el sector cárnico, Diego Villalba, referente de los frigoríficos, explicó: "Estamos teniendo subas de carne progresivas desde el mes de Octubre, sólo que los frigoríficos y el sector de las carnicerías estaban tratando de mantener los precios y absorber un poco las mismas. Pero ahora esta última semana la suba fue muy pronunciada, así que vamos a llegar a prácticamente un 20% de aumento. La suba no la genera ni el frigorífico ni el carnicero, esto viene ya de los productores desde el campo. A consecuencia -según dijo- de que hubo tres meses - cuatro casi- que hubo una estabilidad, no hubo movimiento de precios, y ahora con el sistema inflacionario que ha superado todo, empezaron a subir el precio, porque empezó a haber mayor demanda, porque no se consigue ternero, entonces estamos ya en pleno proceso de suba".

