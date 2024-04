La Sparkling Big Band presenta su nuevo espectáculo SCATshow

La agrupación musical mendocina informo que al comenzar este 2024 continúan con su compromiso con la música y por eso “anunciamos nuestro nuevo espectáculo SCATshow.

“Aquí encontramos el scat como una técnica de canto y pica del jazz que transforma la voz en un instrumento adicional, creando ritmos y melodías únicas” comunicaron a toda la prensa.

En Aire Nacional conversaron con Juan Pablo Moltisanti, director musical de la Sparkling Big Band, que visitó nuestros estudios para invitarnos al show del próximo domingo 14 de abril en el Teatro Mendoza.

F I C H A T É C N I C A

S h o w: S P A R K L I N G p r e s e n t a S C A T s h o w

D í a: D o m i n g o 1 4 d e a b r i l

H o r a: 2 1 h s.

L u g a r: T e a t r o M e n d o z a

P r e c i o de T i c k e t s :

V i p $ 8 5 0 0 (h a s t a f i l a 1 1 i n c l u s i v e )

P la t e a B a j a y P a l c o s A l t o s $ 7 5 0 0

P la t e a A l t a $ 6 0 0 0

P u l l m a n $ 5 0 0 0

E n t r a d a s a la v e n t a e n E n t r a d a W e b : l i n k

Escucha la nota:

DESCARGAR

Aire Nacional 2024 en Nacional

Conducción: Paola Ortiz-Rodrigo Sepúlveda; Deportes: Sebastián Abella, Aportes periodísticos: Laura Lescano; Producción: Victoria Luppu; Operación Técnica: Marcos Lucero-Julián Carvallo-Diego Olate; Informativo/informes bs as/web: Rolando Brizuela