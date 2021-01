La souche britannique du covid est arrivée en Argentine

Le ministre des Sciences, de la technologie et de l’innovation, Roberto Salvarezza, a confirmé que le variant du SRAS-COV-2 du Royaume-Uni a été détecté chez un voyageur en provenance de Francfort (Allemagne). Le passager est arrivé en Argentine fin décembre sur une ligne aérienne à l’Aéroport d’Ezeiza.

Le ministre a expliqué à propos de la souche britannique redoutée que les études menées jusqu’à présent ont montré que bien qu’elle ait « une plus grande transmissibilité, elle n’aggrave pas le cadre clinique de la maladie. »

Une équipe de scientifiques de l’Institut Malbrán (basé à Buenos Aires) travaille avec la Mount Sinai School of Medicine à New York sur des études visant à comprendre ce qu’il advient de la réponse immunitaire de l’organisme à cette variation du virus SRAS-COV-2 au Royaume-Uni. On sait qu’elle présente un taux de transmissibilité plus élevé, mais aucune aggravation ou différence majeure dans les symptômes.