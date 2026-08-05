La soprendente historia de los argentinos que aseguraron llegar a la Luna "espiritualmente" y antes que la NASA

El periodista y editor de Factorelblog. com Alejandro Agostinelli, quien desde hace más de cuatro décadas se ocupa de investigar fenómenos paranormales, habló con Adrián Korol sobre los tres médiums de la Escuela Científica Basilio que aseguraron haber viajado "espiritualmente" hasta la superficie lunar.

Horas antes del histórico alunizaje del Apolo 11, tres médiums de la Escuela Científica Basilio aseguraron haber viajado espiritualmente hasta la superficie lunar mediante un "desdoblamiento espiritual". Su relato quedó registrado, certificado ante escribano y se convirtió en uno de los episodios más sorprendentes del espiritismo argentino.

"Esta historia es uno de los hitos en la existencia de la Escuela. Es una especie de viaje extracorpóreo, el espíritu se separa del cuerpo. Se mantiene unido a la mente, y a una especie de cordón fluídico para viajar por el espacio", explicó.