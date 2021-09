“La sonrisa es una respuesta psíquica al sufrimiento y buena para paliarlo”

El youtuber analizó los resultados de las últimas elecciones PASO: “En la política hay algunos que no ofrecen un proyecto de vida, algunas candidaturas expresan ese descontento. El desafío es volver a construir un discurso que convoque”.

En esa línea, Pedro Rosemblat se refirió a los exponentes de la oposición. Sostuvo que son “expresiones altisonantes del macrismo”. A su vez, agregó: “Javier Milei no dice nada que no haya realizado el ex presidente. Creo que van a terminar en el mismo espacio”.

Por otra parte, habló de la exposición que tuvo la entrevista que le hizo a Victoria Tolosa Paz en su programa “Saliendo que es eléctrica”: “Fue algo totalmente espontáneo, se tomó esa licencia porque estaba en YouTube y había un clima de confianza. Me sorprendió porque no estoy acostumbrado a que tenga tanta repercusión algo de mi espacio laboral”.

