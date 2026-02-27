La soledad no deseada se entiende como el sentimiento subjetivo y angustiante que emerge cuando la persona percibe una diferencia entre las relaciones sociales deseadas y las que realmente tiene, pudiendo ser insuficientes o carentes de significado personal.

La psicóloga y comunicadora, María Scipioni, en diálogo con 100% Nora, sostuvo que "la herida invisible de la soledad no deseada en adolescentes y personas mayores se asocia a una menor calidad de vida tanto física como mental”.

Es una de las grandes problemáticas, muchas veces invisible, de la sociedad actual. Afecta a las personas mayores y, por sorprendente que pueda resultar, especialmente a los adolescentes y a los jóvenes, tal y como ponen de manifiesto diversos estudios; entre ellos, uno de los más recientes y más relevantes: el Barómetro de la soledad no deseada en España 2024, promovido por la Fundación ONCE y la Fundación AXA en el marco del Observatorio Soledades.

Una de las conclusiones del estudio que más llaman la atención es que el 25,5% de los jóvenes españoles entre 16 y 29 años siente soledad en la actualidad y que el 69% de los chicos y chicas de esta franja de edad siente soledad en el presente o bien la ha sentido en algún momento de su vida.