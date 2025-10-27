La soja alcanzó un nuevo récord de molienda en septiembre

La molienda de soja alcanzó en septiembre un récord histórico para el mes, con 4,13 millones de toneladas procesadas, y en el acumulado de la campaña ya supera los 23 millones de toneladas, un 4% por encima del promedio de la última década para este período del año.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que el incremento en la producción de soja se explica por dos factores clave: una fuerte demanda interna y las compras sostenidas de porotos por parte de China.

El informe señala que las compras de soja a nivel local alcanzan, a fines de octubre, al 77% de la cosecha, lo que marca que el desarrollo de ese complejo ya no depende casi en forma exclusiva de las ventas al exterior.

Además, puntualiza que, en el plano internacional, la soja en Chicago registró una leve recuperación, con precios que tocaron los u$s384 por tonelada, los máximos desde mediados de septiembre, y que esa situación generará más ingresos en Argentina.

La dinámica global del mercado de oleaginosas está influida por la competencia entre Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., la demanda china podría crecer un 3 % anual hasta 2027, impulsada por la expansión del consumo de proteínas animales, lo que mantiene al mercado expectante ante cualquier negociación bilateral entre Washington y Pekín.