Adrián Pérez Habiaga, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación La Pampa, se refirió a la situación en el sector, luego de que se conociera que unos 100 trabajadores de los barrios Procrear fueron despedidos por las constructoras a raíz de la falta de pago de los últimos dos meses por el Gobierno nacional.

"La situación es muy preocupante, las empresas constructoras que trabajan con obras de Nación tienen una deuda desde octubre del año pasado y se está tornando inviable el desarrollo de las mimas y está entorpeciendo el funcionamiento de la empresa, porque la deuda es muy grande. Sólo la deuda del Procrear debe rondar los 3 mil millones y eso hace insostenible el continuar con el ritmo natural de la obra", describió.

"No hay funcionarios que respondan y no se sabe si las obras van a continuar o no. Lo que pasa es que en realidad nadie sabe. La situación de la continuidad es muy grave y por ende los pagos de la deuda y la situación financiera de las empresas se hace muy difícil", agregó.

"No hay diálogo y eso genera mucha incertidumbre. Las empresas no saben qué hacer porque si siguen invirtiendo corren el riesgo de quebrar. La cadenas de pagos ya se empezaron a cortar y va a haber despidos masivos. Es un panorama muy difícil", reconoció.

