La situación del sector vitivinícola, eje del Desayuno de la Vendimia

La promoción del vino y los productos vitivinícolas en el país y el mundo, el compromiso con la sostenibilidad, el consumo y sus audiencias, el desarrollo del enoturismo, la planificación para sostener inversiones y crecer, y el consenso para enfrentar cambios estructurales serán los ejes centrales del Desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) durante la Fiesta de la Vendimia.

El tradicional encuentro de análisis y estrategia de la vitivinicultura argentina, que convoca a autoridades de todo el país y referentes de toda la cadena para abordar los desafíos de competitividad, desarrollo federal, sostenibilidad e inversiones, se realizará el sábado 7 de marzo desde las 9 en el hotel Park Hyatt de Mendoza.

“El vino es parte de la cultura y de la mesa de los argentinos y contribuye a construir identidad y marca país en todo el mundo”, destacan desde la Coviar, que agrega que “los datos de la vitivinicultura muestran un sector pujante que sigue representando un motor económico para el país y a una de las economías regionales más pujantes con una reconocida y valorada proyección al mundo”.

La Argentina es el 11º mayor exportador (con US$ 933 millones en exportaciones totales en 2024, considerando todos los productos vitivinícolas), 7° mayor productor y 9° mayor consumidor de vino del mundo; y, con presencia en 18 provincias, la actividad se ubica entre las 10 principales cadenas agroexportadoras del país.

Asimismo, el enoturismo continúa en expansión, con actualmente 486 bodegas abiertas al turismo en todo el territorio nacional.

En este contexto de desarrollo, este año se destaca especialmente el desempeño de la uva como actor central en el comercio mundial de jugo concentrado de mosto, un endulzante natural con gran potencial para edulcorar bebidas y alimentos.

El enoturismo y los estudios de caracterización de regiones vitivinícolas son dos indicadores en alza por la ampliación de zonas, la apuesta por la diversidad y la expansión de estos trabajos de tecnología e innovación a las provincias de Chubut, Santa Fe y Buenos Aires, posicionando al país a la vanguardia, como el primero del mundo en tener toda su superficie cultivada estudiada y relevada bajo una misma metodología.

Con 199.946 hectáreas cultivadas con vid, distribuidas en 22.039 viñedos, Argentina es el 7º país del mundo con la mayor superficie cultivada con vid.

El Mercado Externo de la vitivinicultura es de US$ 933 millones exportaciones totales, sumando todos los productos exportables en 2024; incluye vino fraccionado y a granel, jugo concentrado de uva o mosto, pasas y uvas en fresco.

La Coviar es un organismo público-privado que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI).