“La situación de sequía es extremadamente grave en el Chaco”

La subsecretaria de Agricultura del Chaco analizó la situación del sector: “estamos en situación de déficit hídrico desde el 20220 después de la inundación del 2019, hoy el déficit es muy marcado con pocas lluvias, puntuales, pero siempre insuficientes y para los cultivos estamos atrasados con los tiempos de siembra de algodón también de soja, maíz y sorgo. Para este viernes esperamos algo de lluvias y de esa manera poder definir cuales serán las áreas de siembra, esto mismo vale para el sector ganadero, porque no hay recupero de pastizales naturales, para esta fecha ya tendríamos que tener muy buena cantidad de los mismos, de forrajes pero hay productores que lo están comprando.

En cuanto a los pronósticos no hay ninguno que pueda determinar el principio y fin de una sequía, es un evento difícil de evaluar. La semana pasado se elevó a Bs As un decreto de determinar emergencia agropecuaria y estamos esperando definiciones. El gobernador determinó una ayuda de 500 millones de pesos para garantizar el suministro de agua a diversas comunidades”, expresó la funcionaria.

DESCARGAR

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

VERANO NACIONAL

MARCELA VAQUER – NOELIA MOREYRA – PATRI LEGUIZA- FER MOLFINO

LUNES A VIERNES 7 A 12