" La situación de la municipalidad es muy precaria"

El intendente de Resistencia brindó una conferencia a los periodistas donde remarcó el estado en que encontró la municipalidad y de que manera están trabajando: estamos armando un esquema de trabajo para el año que viene, para poner todas las pilas en generar, a través de Cultura y Turismo, la Secretaría de Bárbara Rossiani, actividades semanales, todo el año, lo que el resistenciano pueda, personalmente o en familia, tener alguna actividad.

Los primeros pasos en esta gestión, el primero es intentar, intentar y luego, con todas las letras, conocer todas las cosas acá de la municipalidad. ¿Y por qué digo intentar? Porque no logramos tener toda la información que necesitamos, hay mucha información que ha desaparecido, que nos dan todo en cuenta gotas, pero lo que nosotros hemos hecho el miércoles es el primer informe, es decir, yo no quise hablar el 10 de diciembre de absolutamente nada, teníamos mucha información informal y bueno, hemos sido claros, duros, contundentes, pero es la realidad y el resistenciano tenía que saber de que la situación es muy precaria, de recursos insuficientes, nosotros lo hemos manifestado, lo dije el miércoles, de que la recolección de residuos está sucediendo de forma precaria, la empresa colabora porque no solamente se le debía, sino que tampoco le hemos dado un solo peso hasta ahora, la deuda va a llegar a 550 millones de pesos, la situación es precaria, no hemos podido resolver de fondo el tema de la recolección de residuos porque el equipamiento que hay es totalmente insuficiente, o sea que estamos caminando en terrenos fangosos".

