La Sinfónica Juvenil y el Coro Polifónico nos traen el 'Réquiem' de Verdi

Este fin de semana, y por partida doble, la Sinfónica Juvenil Nacional Libertador San Martín y el Coro Polifónico Nacional interpretarán el Réquiem de Giuseppe Verdi, bajo la dirección de Mario Benzecry. En primer lugar, lo harán este sábado a las 18 horas en el Salón Auditorium de la Facultad de Derecho de la UBA.

Luego, el domingo a las 19 horas, la Sinfónica Juvenil y el Coro Polifónico se presentarán en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad con el mismo programa. Como solistas, participarán Mónica Ferracani (soprano), María Luisa Merino Ronda (mezzosoprano), Fermín Prieto (tenor) y Marcelo Iglesias Reynes (barítono).

El ingreso el día sábado a la Facultad será por orden de llegada hasta agotar la capacidad de la sala, mientras que el domingo en el Auditorio Nacional, se podrán retirar las entradas desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala.