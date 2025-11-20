La sífilis registra su mayor número de casos desde que existen registros oficiales en la Argentina

La gerente nacional de Prevención y Testeo de AIDS Foundation, Natalia Haag, dialogó con Creer o reventar tras conocerse los datos alarmantes del último Boletín Epidemiológico Nacional: la sífilis alcanzó un récord histórico en 2024, con 36.917 casos reportados, y la tendencia permanece en alza.

Haag expresó su preocupación por el crecimiento sostenido de esta infección de transmisión sexual (ITS) y expresó: "Ya veníamos notando esta alza en las ITS en general, siempre muy relacionado con la falta de uso de preservativos. Esto abarca a todas las edades".

La dirigente de la fundación subrayó que uno de los desafíos principales es el acceso al diagnóstico y manifestó que "ante cualquier síntoma que uno tenga (mancha, ulcera, picazón, dolor o ardor en los genitales, cualquier cosa diferente) hay que ir a consultar al médico y hacerse un análisis".

En ese marco, sostuvo que "la sexualidad sigue siendo tabú en general" y, tras recordar la importancia que tiene utilizar preservativos en las relaciones sexuales, recomendó hacerse estudios sobre ITS al menos una vez al año a quienes no utilizan protección.