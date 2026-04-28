La SIDE publica 17 documentos clasificados del período 1946-1983

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó que el objetivo del proceso de desclasificación de archivos históricos del organismo tiene como objetivo compartir con la sociedad la forma en que el Estado Nacional concibió y desarrolló el Sistema de Inteligencia Nacional a lo largo de casi 80 años de historia.

En esta oportunidad, se trata de la publicación de 17 documentos clasificados entre los que se incluyeron decretos, informes y resoluciones, del período 1946-1983.

Recordó que en la primera etapa, se dio a conocer un conjunto de 26 documentos oficiales correspondientes al período 1973-1983, distribuidos en 492 páginas.

La SIDE aclaró en un comunicado que por cuestiones de seguridad nacional, no toda la información y/o documentación puede hacerse pública.

Y sostuvo que existen determinados contenidos que se deben mantener bajo secreto cuando su difusión puede afectar las operaciones, los intereses estratégicos o las instituciones vitales del Estado.