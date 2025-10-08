La Shiji presenta “La Peña del Boti” en La Flor de Barracas

En diálogo con María Fernanda Heras, La Shiji anunció su participación en el primer encuentro de La Peña del Boti, que se realizará el sábado 11 de octubre en La Flor de Barracas (Suárez 2095, CABA). El evento tendrá micrófono abierto, buena comida y un ambiente de peña salteña en Buenos Aires.

La artista se presentará junto al músico Rodrigo Gozálves, con canciones de su disco Canción de los pueblos chicos y de su nuevo trabajo La curiosa, que incluye composiciones propias.

