La sexualidad segura debe darse con el consentimiento de quienes participen

Verónica Martínez, sexóloga habló de la importancia de la actividad sexual segura y fue entonces que indicó que dicha experiencia debe darse con el consentimiento de quienes participen de dicha acción. “Para tener una actividad sexual segura debemos tener el consentimiento de ambas partes, en caso de que sea una pareja, o sea un trío o más personas, para comenzar la actividad sexualidad”.

Martínez, remarcó sobre la importancia de consensuar la actividad sexual entre las personas, y explicó que el tener una cita con alguien, no implica que esté determinado el acto sexual. “Falta bastante el diálogo en un vínculo”, dijo. Entonces ejemplificó que cuando se invita a una persona a salir, no se habla de forma directa de la posibilidad, el deseo o anhelo de concretar un vinculo sexual y escuchar lo que la otra persona tiene en mente, o sólo se trata de una fantasía.

Además, mencionó que cuando una de las partes manifiesta un “no” continuar adelante, esa decisión “debe ser contundente y expresada con el cuerpo también”. Sin embargo, explicó que una persona puede disfrutar de un beso, caricias o abrazos y no desear continuar adelante con lo que puede desear la otra persona o personas. “Alguien puede decir que sí hasta cierto momento y luego en al relación esto puede modificarse y decir ‘hasta acá porque no quiero seguir avanzando’ y esto debe ser respetado y no invadir las emociones y el cuerpo de la otra persona sino está de acuerdo”, señaló.

Por último, volvió a remarcar que la actividad sexual debe ser consentida y con una persona “que esté en sus cabales, que no esté alcoholizada, ni drogada o tomando algún estupefaciente que pueda alterar su conciencia, porque sino se trataría de un abuso”, cerró.