La serie animada de Messi se podrá ver el próximo año por Disney Channel

La serie animada infantil “Messi and the Giants”, generada en torno a los logros del astro futbolístico argentino, fue adquirida por los estudios Disney y será emitida a través de Disney Channel en 2025, aunque aún no se precisó la fecha.

“Siempre soñé con participar en un proyecto que transmitiera los valores del deporte, los mismos valores que han sido tan importantes para mi carrera, a las generaciones más jóvenes”, expresó Lionel Messi, a través de un comunicado distribuido a la prensa mundial.

“Espero poder compartir esta serie con niños de todo el mundo y espero poder inspirarlos y motivarlos para que logren sus propios sueños”, dijo la estrella del fútbol mundial, “siempre me encantaron las series animadas y espero poder ver esta serie con mis propios hijos”, completó.

Cómo es la serie

Producida por Sony Music Vision y Sony Pictures Television, la serie ubica a la acción en “el otrora próspero mundo de Iko que ahora está en ruinas a merced de los Gigantes que gobiernan los 10 reinos”, describe la sinopsis, “Sólo un héroe puede salvarlos... y es del tamaño de una pulga -continúa- el joven Leo es rescatado de otro mundo para liderar la lucha contra los villanos tiránicos que han mantenido los 10 reinos bajo su control”.

“El fútbol, o soccer como lo llamamos en Estados Unidos, es el deporte más querido del mundo, que une y cautiva a millones de fanáticos de todas las edades”, dijo Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television.

Por su parte el vicepresidente ejecutivo y gerente general de Sony Pictures Television, Joe D'Ambrosia, agregó: “El fútbol es uno de esos deportes poco comunes que une a las personas y arroja luz sobre el verdadero significado del trabajo en equipo. Ha sido un privilegio trabajar en equipo con Leo y nuestros colegas de Sony Music en esta primera colaboración”.

La serie que se verá el próximo año fue desarrollada por Toubes y Creteur bajo la dirección creativa de Sony Music Vision y Sony Pictures Television – Kids, en colaboración con Messi, y estará disponible en inglés, español y otros idiomas.

Aquí el video de adelanto que hizo el propio Messi de la serie.