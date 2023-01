“La sequía puso al sector ganadero en un punto crítico”

Lo expresó el presidente de la Sociedad Rural del Chaco: “esto es muy complejo para todo el sector agropecuario y para el ganadero en particular con una sequía extremadamente grave y tenemos problemas en el sector productivo. En cuanto al precio de la carne todo está relacionado con los ciclos de producción que son de 3 a 5 años aproximadamente, esto en condiciones normales, pero con las que tenemos todo eso va a producir falta de stock y oferta, quiero destacar que el ganadero no vende carne, no es formador de precios, y en los últimos 4 meses el precio del ganado bajó un 40%, y lo que se da en precio no son aumentos sino recupero de lo que se perdió. A esto se debe

sumar el costo financiero, el impositivo y el ganadero perdió un 40% y con ese panorama cuesta mucho producir, el sector intermediario gana mucho más que el productor”, dijo el empresario.

