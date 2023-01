“La sequía está por secar el río Santa Lucía”

El intendente de esa localidad correntina habló de los inconvenientes que genera la continuidad de la sequía: “la situación es alarmante que no se da desde hace muchísimos años y el río Santa Lucía que nace en la laguna Iberá está apunto de cortarse y eso afecta a nuestra principal atracción turística que es el balneario, este año la situación del río es mucho peor que la del año pasado, está cortado en varios lugares y el agua solo cubre hasta el tobillo de quienes se internan en él. El turismo es nuestra principal actividad y en el balneario mejoramos el camping, con iluminación,

sanitarios y lugares de estar y afecta a la totalidad del comercio, en cuanto al suministro de agua no tenemos muchos inconvenientes porque tenemos perforaciones que nos brindan buen caudal y hay cisternas de almacenamiento, en cuanto a los productores estos se autoabastecen y no les genera muchos problemas, pero sí los productores arroceros están sufriendo más que otros. A pesar de todo esto desde la municipalidad continuamos trabajando mucho con actividades artísticas, tenemos colonias de vacaciones, asimismo abarcamos a personas con discapacidad, adultos mayores y apuntamos muy fuerte a nuestros carnavales que se realizarán el último fin de semana de enero. Nuestra localidad está a 200 kilómetros Resistencia entre Bella Vista y Goya”, dijo el intendente.

