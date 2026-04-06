La Séptima de Beethoven

Bautizada por Richard Wagner como "la apoteosis de la danza", entre otros elogios, el estreno en diciembre de 1813 de la Sinfonía Nº 7 en La mayor, op. 92 de Beethoven, despertó emociones y críticas encontradas pese a que su célebre allegretto, su segundo movimiento, tuvo que repetirse a modo de bis. Pero mejor los dejamos con Santiago Giordano, quien nos explica pormenores y detalles técnicos de esta obra que pronto se convertirá en leyenda.

El Estreno y su Leyenda. Todos los domingos al mediodía.

Idea y conducción: Santiago Giordano.