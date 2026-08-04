El presidente del Sindicato Médico de Ceuta, José Enrique Roviralta, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y denunció el desborde sanitario y social tras la entrada masiva de miles de personas. "La sensación que tuvimos en Ceuta fue de ciudad sin ley y una ausencia completa del Estado", afirmó sobre la falta de previsión gubernamental.

El médico advirtió sobre el colapso en la gestión de los fallecidos, señalando que un antiguo hospital militar funciona ahora como morgue improvisada. "Hay 88 cadáveres hacinados en el hospital militar... nosotros estimamos que como mínimo son 200", reveló sobre la magnitud de la tragedia humanitaria.

Roviralta cuestionó la falta de recursos para procesar las víctimas y la ausencia de infraestructura de emergencia ante un escenario que se veía venir. El especialista lamentó que ni siquiera se planteó "el haber montado un hospital de campaña" para asistir a los profesionales y las víctimas.

Durante el pico de la crisis, el entrevistado describió una ciudad paralizada por el temor de los residentes ante el aluvión migratorio descontrolado.

"La ciudadanía tenía mucho miedo... prácticamente durante 48 horas la gente estuvo secuestrada en sus propios hogares", relató sobre el impacto psicológico en la población.

Sobre las cifras de ingreso, el especialista indicó que los datos oficiales quedaron cortos frente a la realidad que observaron los servicios de salud. "La cifra incluso ya hay quien habla de hasta 100.000 personas... cuando son una invasión es muy difícil ir contándolos", explicó el médico.

El presidente del sindicato apuntó a una falla grave en la inteligencia y el control de las autoridades españolas frente a una movilización organizada. "¿Cómo puede ser que 100.000 marroquíes se organicen y el gobierno español y los servicios secretos no supieran nada?", cuestionó con indignación durante la entrevista.

La geografía de Ceuta, con solo 21 kilómetros cuadrados, convirtió la situación en un escenario sin salida para habitantes y migrantes.

"Esto al final se convirtió en una ratonera, porque como no puedes salir para ningún lado, simplemente debías quedarte en tu casa", describió sobre el encierro forzado.

Roviralta también criticó el marco legal que, a su juicio, termina fomentando situaciones de riesgo extremo para quienes intentan cruzar a nado. "Si la ley actual provoca muertes, ¿por qué no será más fácil cambiar la ley para que no haya tantos muertos?", planteó como una solución estructural.

La precariedad de quienes cruzaron fue total, encontrándose con una ciudad fantasma donde los comercios habían cerrado por seguridad. "Aparecen de repente descalzos, con una botella de agua, mojados con un bañador... esa fue la situación que vivimos", recordó sobre las imágenes del arribo masivo.

El médico subrayó la necesidad de refuerzos estables ante un fenómeno que calificó de "imprevisible" por su escala, pero "evidente" en su gestación. Sostuvo que el personal sanitario se sintió desprotegido frente a una crisis que superó cualquier protocolo existente en la ciudad autónoma.