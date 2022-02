"La sensación del ciudadano de a pie es de desamparo total"

Mientras se suceden noticias respecto del conflicto bélico en Ucrania, los integrantes de la comunidad ucraniana en Córdoba viven momentos de incertidumbre respecto de la situación humanitaria.

Walter Malanczuk: presidente de la Sokil, asociación ucraniana de Córdoba señaló a Verano Nacional “amigos míos están refugiados en el subte. La situación del ciudadano de a pie es de desamparo total". "No se creía que iba a dar una situación de esta magnitud. La mayoría de nuestros amigos están lejos de Donbass, pero la incertidumbre es grande”, señaló.

Respecto de la situación política de Vladomir Zlenski, Malanszuk expresó que “hay una fuerte autocrítica respecto de la elección de Zelenski, una persona sin formación. En Ucrania el voto no es obligatorio y en las últimas elecciones sólo votó el 40% del padrón"

"No sabemos cómo va a terminar esto. Si habrá cogobierno o un presidente títere. No hay nazis, son nacionalistas ucranianos, que no es lo mismo", explicó Malanczuk, quien aseveró que estamos convocando “junto a la Unión de colectividades de Córdoba a un rezo solidario a nivel nacional".

Escuchá la nota completa a Walter Malanczuk: