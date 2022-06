La semana próxima podrían haber medidas de fuerza de los colectiveros

Un nuevo paro de colectivos está latente para la próxima semana si los choferes no cobran el venidero lunes sus salarios con el aumento pactado, mientras que los empresarios advierten que será muy difícil que puedan cumplir si no llega el aporte desde Nación.

El titular de Buses Paraná, Marcelo Lischet, expresó: “Vamos a tratar de depositar la cantidad que tengamos en caja para que nuestros obreros tengan su dinero, no es la totalidad, pero pagaremos lo que podamos el día lunes”.

