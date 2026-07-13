La semana comienza con frío, nieblas y amplitud térmica en gran parte del país

La semana comienza con tiempo estable en gran parte del territorio nacional, aunque con la presencia de nieblas y bancos de neblina en distintas regiones del centro y norte del país. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las bajas temperaturas seguirán siendo protagonistas durante las primeras horas del día, mientras que por la tarde se esperan máximas agradables en varias provincias.

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores la jornada se presenta con cielo ligeramente nublado y neblina matinal. La temperatura mínima será de 4 grados y la máxima alcanzará los 14. Condiciones similares se observan en Santa Fe, Chaco, Formosa, Jujuy, Salta y Neuquén, donde la visibilidad se ve reducida por la presencia de niebla en distintos sectores.

Las temperaturas más bajas se registran en el sur del país. Tierra del Fuego tendrá una mínima de -3 grados y una máxima de apenas 0, mientras que Santa Cruz oscilará entre 1 y 4 grados. En la Patagonia también predominan las condiciones nubosas, con lluvias débiles en algunos sectores santacruceños y cielo cubierto sobre el territorio fueguino.

Por su parte, el norte argentino vuelve a mostrar una importante amplitud térmica. Santiago del Estero tendrá una mínima de 3 grados y una máxima de 22, una de las más elevadas del país. Catamarca, Córdoba y Formosa también alcanzarán los 20 grados durante la tarde, mientras que Tucumán llegará a los 18 y Corrientes a los 18 grados.

En la región cuyana, San Juan registrará temperaturas entre 2 y 17 grados, Mendoza entre 3 y 14, y La Rioja entre 4 y 18 grados. En tanto, La Pampa y Río Negro mantendrán condiciones más frescas, con máximas que no superarán los 14 y 12 grados, respectivamente.

El comienzo de la semana estará marcado por mañanas frías, visibilidad reducida en varios puntos del país y tardes más templadas en el norte y centro argentino, en una tendencia que anticipa jornadas invernales con importantes diferencias térmicas entre regiones.