La semana comienza con alertas por tormentas y lluvias en cuatro provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas por tormentas y lluvias que afectan a varias provincias, con fenómenos de variada intensidad que podrían generar complicaciones durante la jornada. El organismo advirtió que estas condiciones tendrán capacidad de daño y podrían interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas.

En el noreste de Santa Fe, Corrientes y el norte de Entre Ríos se prevén tormentas que en algunos casos podrían ser fuertes. Estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional granizo, con acumulados que oscilarán entre 30 y 50 milímetros, aunque en sectores puntuales podrían superarse esos valores.

En el noreste de Chubut también rige un aviso por lluvias persistentes, con acumulados de entre 30 y 50 milímetros. En zonas de mayor altura no se descarta la presencia de lluvia y nieve mezcladas, lo que podría dificultar la circulación y las actividades al aire libre.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires se anticipa una jornada con chaparrones por la mañana, una mínima de 13 grados y una máxima de 21. El cielo se presentará parcialmente nublado al mediodía y algo nublado hacia la tarde y la noche, con vientos de hasta 12 km/h.

En la región pampeana y el centro del país la mínima será de 15 grados y la máxima de 23, con nubosidad variable a lo largo del día. En Cuyo se esperan temperaturas entre 10 y 24 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos de hasta 22 km/h en horas centrales.

En el norte argentino se prevén temperaturas que irán de 16 a 26 grados, con neblinas matinales, lloviznas hacia el mediodía y tormentas aisladas por la tarde y la noche. La probabilidad de precipitaciones alcanzará el 70% en horas nocturnas, con vientos que podrían superar los 50 km/h en forma de ráfagas.

En la Patagonia, las marcas térmicas estarán entre 7 y 20 grados, con cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado el resto del día. Hacia la tarde se esperan vientos intensos, que alcanzarán hasta 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 78 km/h.