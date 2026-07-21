La semana avanza con nubosidad, lluvias aisladas y frío patagónico

La semana avanza con condiciones meteorológicas inestables en gran parte de la Argentina. La presencia de abundante nubosidad, lloviznas aisladas, bancos de neblina y algunas tormentas débiles caracteriza la jornada en distintas regiones del país, mientras la Patagonia continúa registrando las temperaturas más bajas del territorio nacional.

En la Ciudad de Buenos Aires el día comenzó con cielo cubierto y lloviznas registradas durante la hora anterior. La temperatura se ubicó en 10,2 grados y se espera una mínima de 10 y una máxima de 14 grados. Un escenario similar se observa en Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa, donde predominan los cielos cubiertos y la humedad.

La región del noreste presenta las temperaturas más elevadas del país. Formosa alcanzará una máxima de 20 grados, mientras que Chaco y Corrientes llegarán a los 19 grados. En ambas provincias se registraron tormentas durante las últimas horas, aunque de intensidad débil. Misiones también mantiene un ambiente templado, con temperaturas entre 16 y 20 grados y cielo mayormente nublado.

En el noroeste argentino predominan los cielos cubiertos y la presencia de neblina. Jujuy, Salta y Tucumán registran condiciones de escasa visibilidad en algunos sectores, con temperaturas máximas previstas de entre 15 y 18 grados. Santiago del Estero, en tanto, tendrá una jornada parcialmente nublada y alcanzará los 18 grados.

La región cuyana presenta mejores condiciones. Mendoza tendrá cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 4 y 7 grados, mientras que San Juan permanecerá mayormente nublado con una máxima de 9 grados. En La Rioja la temperatura ascenderá hasta los 15 grados bajo un cielo mayormente cubierto.

La Patagonia continúa bajo la influencia de aire muy frío. Santa Cruz registra una temperatura de -8 grados y una máxima prevista de apenas -1 grado. En Tierra del Fuego se esperan valores entre -9 y 3 grados, mientras que Chubut, Neuquén y Río Negro tendrán máximas que oscilarán entre los 6 y 8 grados, con nubosidad variable y algunas lloviznas aisladas.

De esta manera, la jornada se presenta con tiempo mayormente inestable en el centro y norte del país, mientras el extremo sur mantiene condiciones plenamente invernales, con heladas intensas y temperaturas bajo cero.