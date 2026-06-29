"La Selección uruguaya no tuvo corazón y Bielsa se equivocó en mil cosas"

El reconocido relator de fútbol de Uruguay Carlos Múñoz en diálogo con el equipo de Pasión Nacional analizó a la Selección de su país y la lamentable participación que tuvo en el Mundial 2026. Los errores de su técnico Marcelo Bielsa y lo que le faltó a ese plantel para poder seguir en competencia.

"Bielsa se equivocó en mil cosas. Nadie se explica el motivo por el cual no fue Nandes al Mundial. Dejó un sabor amargo. Este fue el segundo gran choque de Bielsa en un Mundial. El primero había sido con la Selección de Argentina en 2002", opinó.