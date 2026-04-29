"La Selección puede repetir lo que ocurrió en 2022, tiene el mejor entrenador y un plantel fenomenal"

El ex DT y ex jugador de fútbol en diálogo con el equipo de Pasión Nacional por Radio Nacional opinó sobre cómo puede irle a la Selección Nacional en la próxima Copa del Mundo 2026. Además dio su mirada sobre Racing, River, Estudiantes y Boca.

"A Coudet lo veo bien en River, está armando el equipo. Creo que va a sacar las cosas adelante". También opinó positivimante sobre el rol de Ubeda en Boca. "Con los útimos triunfos y con lo que viene por delante, lo van a terminar aplaudiendo", agregó.

Sobre las posibilidades que tiene la selección de Scaloni para 2026, Merlo dijo: "No tengo dudas de que puede repetir lo que ocurrión en 2022, tiene al mejor entrenador y un plantel de jugadores fenomenal. Será importante que Messi y todos los jugadores se preparen bien, como lo hicieron en el campeonato anterior", mencionó.