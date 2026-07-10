La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Suiza

Con transmisión especial de Radio Nacional a partir de las 15, la Selección Argentina enfrentará este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido que definirá uno de los semifinalistas del certamen. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia tras superar a Egipto en octavos de final, mientras que el conjunto helvético se convirtió en una de las revelaciones del torneo al alcanzar esta fase por primera vez desde 1954.

Carlos Fernando Navarro Montoya, exarquero y comentarista de la transmisión especial de Radio Nacional para el Mundial 2026, dialogó con el equipo de Korol en el aire y analizó las claves de un encuentro que promete intensidad y un alto nivel de exigencia. "Mucha gente de Argentina ya se ve en las calles de Kansas. Mañana será otra multitud celeste y blanca portadora de ilusión que va a llenar el estadio", expresó.

La transmisión especial de Radio Nacional AM 870 acompaña cada presentación de la Selección Argentina con una cobertura integral desde Estados Unidos. El equipo periodístico está encabezado por Daniel Mollo en los relatos y Carlos Fernando Navarro Montoya en los comentarios, con un despliegue que permite seguir de cerca cada detalle del recorrido albiceleste en la Copa del Mundo.

Argentina buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título obtenido en Qatar 2022. Con Lionel Messi como capitán y principal referencia futbolística, el conjunto nacional mantiene el objetivo de convertirse en la primera selección en varias décadas en retener el trofeo mundialista. La remontada conseguida frente a Egipto reforzó la confianza de un plantel que volvió a demostrar capacidad de reacción en momentos adversos.

Suiza, por su parte, llega fortalecida tras eliminar a Colombia en los octavos de final. El seleccionado europeo construyó una campaña sólida, basada en el orden táctico y la disciplina colectiva, características que lo transformaron en uno de los equipos más difíciles de enfrentar en el torneo.

El encuentro se disputará en Kansas City y concentrará la atención de millones de aficionados en todo el mundo. Como en cada presentación de la Selección, Radio Nacional ofrecerá una cobertura especial para acercar a los oyentes todas las alternativas de un partido que puede acercar a Argentina a una nueva semifinal mundialista.