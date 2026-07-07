La Selección Argentina le ganó a Egipto y clasificó a cuartos de final del Mundial 2026

En el partido disputado en Dallas, por los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, los dirigidos por Lionel Scaloni se recuperaron de una desventaja de 2-0 y logran posicionarse entre los ocho mejores del mundo.

El equipo nacional dio vuelta el partido ante el conjunto africano y se impuso por 3-2 para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Egipto había logrado la ventaja a través de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko pero los campeones del mundo revirtieron el marcador con goles del Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández

Ahora, Argentina se medirá el sábado con el ganador del duelo entre Suiza y Colombia.

El primer tiempo finalizó 1 a 0 para Egipto; en la segunda etapa, el conjunto africano alargó la ventaja, luego de que le anularan un gol por una falta previa divisada a través del VAR.

El descuento para la Argentina llegó de la mano de Cristian "Cuti" Romero, que puso el 2 a 1; minutos después, Messi logró el empate.

En el minuto 91, Enzo Fernández lo dio vuelta y puso el 3 a 2. Con este resultado, la Argentina avanzó a cuartos de final en el Mundial 2026.