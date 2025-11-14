La Selección Argentina enfrenta a Angola en el último amistoso internacional del año

El entrenador de fútbol en Angola de Sagrada Esperanza Gustavo Onaindia en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli por Radio Nacional habló del fútbol en ese país y cómo ve el partido de hoy.

"Es un proceso nuevo de la selección de Angola, hay un entrenador francés que llegó hace un par de meses. Este será el tercer partido dirigido por él. Es un equipo que corre y tiene ritmo. Es dinámico pero será un partido parejo. Le exigirá a la Selección Argentina", expresó.

Onaindia mencionó que el fútbol hoy en África es "competitivo" y que se ve en todos lados "chicos jugando a este deporte". "Irá creciendo cada vez más. En Angola está costando que clasifique pero está mejorando. El fútbol lo domina la zona norte del continente: Marruecos, Egipto, Argelia", agregó.

Escuchá el partido desde las 13.00 por AM 870.