La Selección Argentina de vóley se consagró Campeona Sudamericana

En una final inolvidable celebrada el domingo, el elenco nacional dirigido por Damián Arredondo venció 3-2 a Brasil y logró quedarse con el título. El equipo de Pasión Nacional conversó con el armador tucumano que fue elegido como MVP, Jugador Más Valioso según las siglas en inglés.

“Fue un partido muy parejo; Brasil siempre es un buen equipo, pero es muy lindo ganarle así de esa manera, que sea todo parejo”, reflexionó Federico Arquez.

Consultado sobre la importancia de esta competencia, explicó que la Copa Sudamericana "es la que clasifica al Sudamericano en septiembre, que te da una plaza para los Juegos Olímpicos y a los Juegos Panamericanos del año que viene".

Iñaki Ramos fue el máximo anotador del equipo nacional en la definición, con 23 puntos.

Además, Gustavo Maciel y Santiago Arroyo fueron elegidos dentro del equipo ideal del torneo, mientras que Federico Arquez se llevó el premio MVP.

En su camino hacia la consagración en Cochabamba, Bolivia, el seleccionado argentino comenzó con tres sólidos triunfos en la Fase de grupos ante el local (3-0), Perú (3-1) y Chile (3-1).

En semifinales, superó a Colombia en un duro partido que se llevó por 3-1, mientras que en la final, fabricó un inolvidable triunfo en tie break ante los brasileños.