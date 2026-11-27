Rosario celebra la segunda edición del Festival Fontanarrosa, una propuesta cultural con entrada gratuita que rinde homenaje al legado de Roberto "El Negro" Fontanarrosa a través del humor, la literatura y el arte.

Con sede en el Centro Cultural que lleva su nombre, el evento despliega una variada programación de espectáculos en vivo, muestras inmersivas, charlas y proyecciones abiertas a toda la comunidad.

El lanzamiento oficial de esta nueva edición contó con la participación del subsecretario de Innovación Cultural de la Municipalidad de Rosario, Nicolás Charles, quien estuvo acompañado por el director del espacio cultural, Enrique Gabenara, y Gabriela Mahy.

En diálogo con Segundo Round, Charles destacó "el valor cultural de la obra de Fontanarrosa y la necesidad de transmitir su legado a las nuevas generaciones".

Durante la presentación, las autoridades destacaron la importancia de consolidar este encuentro en el calendario cultural de la ciudad para mantener vigente la obra y el espíritu creativo del emblemático escritor y humorista gráfico rosarino.