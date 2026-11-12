La Secretaria General de la Presidencia recorrió el Comando Operativo de Emergencias

Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se interiorizaron este jueves en el trabajo que desarrolla la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en materia de prevención y respuesta ante el fenómeno climático de El Niño.

Los funcionarios, acompañados por el diputado nacional Lisandro Almirón, fueron recibidos por el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y recorrieron el Comando Operativo de Emergencias (COE) de esa provincia.

Allí, visitaron las instalaciones y participaron de la presentación de un informe de situación sobre la emergencia hídrica que afecta a la región, con la intervención de la AFE, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

La jornada estuvo enfocada en el monitoreo de la situación hídrica y se centró en la coordinación de acciones entre el Gobierno nacional y las autoridades provinciales para fortalecer la prevención y la asistencia ante posibles inundaciones.

Durante la visita, se presentó un relevamiento de la situación en 25 localidades de cuatro provincias, que registra un total de 4.547 personas evacuadas y autoevacuadas, de las cuales 2.005 corresponden a Corrientes, entre 468 evacuados y 1.537 autoevacuados.

De acuerdo con el informe de la AFE, Chaco registra 2.242 personas evacuadas y autoevacuadas; Corrientes, 2.005; Santa Fe, 164; y Entre Ríos, 136.

En territorio correntino, las localidades con mayor número de evacuados y autoevacuados son Corrientes Capital, con 687 personas; Itatí, con 518; Paso de la Patria, con 228; e Isla Apipé, con 211.

Asimismo, se informó que el río Paraná en Corrientes Capital alcanzó los 6,82 metros, por encima del nivel de alerta, aunque todavía por debajo del nivel de evacuación.

Participaron de la recorrida el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; el diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el subdirector ejecutivo del organismo, Ignacio Cabello.

También estuvieron autoridades de Vialidad Nacional, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y el Ejército Argentino.