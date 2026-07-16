La secretaria General de la Presidencia recibió a legisladores porteños de La Libertad Avanza

El encuentro entre Karina Milei, presidenta del partido a nivel nacional, y los legisladores encabezados por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, se realizó en la Casa de Gobierno.

Durante la reunión, los equipos técnicos del espacio transmitieron su preocupación por la acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Además presentaron los proyectos que tienen previsto impulsar en la Legislatura porteña y los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las elecciones de 2027.