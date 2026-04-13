La Secretaría de Cultura homenajea a Moria Casán en el Palacio Libertad

“Moria, el misterio” ofrece una mirada escénica novedosa sobre una de las figuras más icónicas de la cultura popular argentina. Cuenta con textos de Gabriel Patolsky, arreglos y dirección musical de Gaby Goldman mientras que la idea original es de la prestigiosa directora de teatro y escenógrafa que, en diálogo con Nora Briozzo, en “100% Nora” compartió detalles de esta propuesta.

“Estrenamos el sábado 18. Estamos muy contentos con este homenaje. Moria es uno de esos personajes interesantes a homenajear" y la obra "es un delirio”.

“Moria va a venir el lunes a la función de gala, pero no está en escena”, explicó Valeria Ambrosio, Directora Nacional del Palacio Libertad.

“Es un personaje tremendamente interesante, la conoce toda la Argentina. Hay un reconocimiento de esos mitos populares, que nos acompañaron a lo largo de la vida”.

“A mí me conmueve”, admitió al analizar el compromiso y responsabilidad profesional de la actriz.

“Es muy buena compañera y muy profesional, está más allá de todo”.

Las funciones tendrán lugar en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad el sábado 18 de abril, a las 20 horas; el domingo 19 de abril, a las 19 horas; el lunes 20 de abril, a las 19 horas; el sábado 25 de abril, a las 20 horas y el domingo 26 de abril, a las 19 horas.

El lunes 20 de abril, en el marco de la función de gala, Moria Casán estará presente y recibirá un reconocimiento oficial por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación como una de las grandes figuras de la cultura popular argentina.

Actriz, vedette, conductora y figura central del espectáculo argentino, Moria Casán construyó una trayectoria única, marcada por su fuerte impronta escénica, su estilo inconfundible y su capacidad de reinventarse permanentemente.